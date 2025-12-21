E’ morto Giorgio Rumignani a 86 anni, era il mago della Serie C. Allenò Piacenza, Pescara, Pisa e Palermo

21/12/2025 | 16:21:46

E’ morto Giorgio Rumignani, l’ex calciatore e allenatore è venuto a mancare a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, all’età di 86 anni. Uno specialista della Serie C, in panchina ha guidato diversi club storici, tra cui Piacenza, Andria, Pisa, Ravenna, Monza, Sambenedettese e Palermo, lasciando ovunque un’impronta del suo lavoro, in particolare a Pescara nella stagione 1993-94. L’ultima esperienza da allenatore risale alla stagione 2009-10, quando Rumignani allenò il Treviso. Alla famiglia di Giorgio Rumignani le condoglianze di Alfredo Pedullà e della redazione.

foto sito pescara