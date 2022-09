È morta la Regina Elisabetta II

Novantasei anni di cui oltre 75 come sovrana del Regno Unito, muore Elisabetta II, fresca dei festeggiamenti del suo Giubileo di Platino. Diventata regina del Regno Unito il 6 febbraio del 1952, è stata ufficialmente incoronata poco meno di un anno dopo, il 2 giugno 1953. La Regina Elisabetta II è la madre del principe Carlo, erede al trono, e la nonna dei principi William e Harry. In qualità di monarca più longeva della storia britannica, ha cercato di rendere il suo regno più moderno e sensibile ai cambiamenti. Fondamentale il suo ruolo di testimonial di alcuni grandi momenti di sport. Fu lei stessa a nominare baronetto Sir. Alex Ferguson.

Foto: Instagram The Royal Family