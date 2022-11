E. Martinez dopo la vittoria sul Messico: “Con Messi in squadra è tutto più facile”

Intervenuto ai microfoni ufficiali della Nazionale argentina, Emiliano Martinez ha così commentato il match vinto oggi contro il Messico: “Sapevamo che in caso di sconfitta oggi saremmo stati fuori dal Mondiale. Loro ci hanno reso la partita molto difficile, ma quando hai Messi in squadra è sempre tutto più facile. Non abbiamo mai avuto dubbi su noi stessi, ma sono stati giorni duri. Abbiamo dimostrato che siamo qui per vincere”.

foto: Twitter Argentina