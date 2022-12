È la Serie B dei “Campioni del Mondo degli esoneri”

Certo, sarebbe la Serie B dei Campioni del Mondo in panchina (Grosso, Pippo Inzaghi, Gilardino, Cannavaro, De Rossi) ma anche in campo (Buffon). Invece, è la Serie B dei club “Campioni del Mondo degli esoneri”, una cosa se vogliamo imbarazzante pensando alle strategie di alcune società figlie del caso o dell’improvvisazione. Con le ultime due svolte (Ranieri, che esordirà nel 2023, a Cagliari e Aglietti a Brescia) siamo arrivati a 13 ribaltoni in panchina. Il primo, era luglio, riguardò Baldini e il Palermo, al suo posto fu chiamato Eugenio Corini che un po’ per volta sta trovando la quadratura. Non si può certo dire che tutte le scelte siano state azzeccate, di sicuro D’Angelo – tornando a Pisa – ha rigenerato una squadra in grande crisi.