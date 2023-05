Si sblocca anche Luis Muriel nell’Atalanta. L’attaccante colombiano ha trovato la rete del 3-1 dell’Atalanta sullo Spezia. Secondo gol in campionato per Muriel, che non segnava dalla gara di Udine dello scorso 9 ottobre, quando tra l’altro segnò su rigore. Quindi primo gol su azione di questo campioanto per il colombiano.

Foto: Instagram personale