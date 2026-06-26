È il Mondiale degli attaccanti. Tra sorprese e sicurezze brillano e decidono a suon di gol

26/06/2026 | 13:43:17

Nel Mondiale americano stanno finalmente brillando tutte quante le stelle, con la doppietta di Ronaldo e l’esordio di Neymar che hanno completato il firmamento dei campioni. Fino ad ora l’impatto degli attacchi e dei loro leader è stato decisivo, lo conferma la classifica dei marcatori, composta da certezze e sorprese nei primi 10 nomi. Capofila è l’eterno Messi, già a 5 gol. L’argentino dimostra così di proseguire nello stato di forma eccezionale, che aveva mostrato nel 2022 in Qatar, regalando un finale ed una finale nota a tutti… A quota 4 reti un trio di nomi che è destinato a prendere proprio l’eredità di Messi e Ronaldo: Mbappè, Vinicius ed Haaland, con il francese ed il norvegese pronti a sfidarsi questa sera per il primato del loro girone. Non mancano poi i volti nuovi, quelli che entrano dalla panchina e risolvono le gare come Manzambi e Undav. L’elvetico è tra le sorprese della sua Nazionale, da quando il suo ingresso in campo con la Bosnia ha cambiato le sorti del cammino svizzero. Undav si presentava al torneo con un ricco curriculum fatto di gol e la Germania ringrazia, soprattutto per i tre punti guadagnati con la sua doppietta contro la Costa d’Avorio, che dopo ieri hanno un peso ancora maggiore. A 3 gol anche Saibari, Cunha e Brobbey punti di riferimento per le proprie Selezioni ed oggetti preziosi del mercato. Infine a chiudere la top 10, l’unico rappresentante per la Serie A, David, decisivo per il Canada con la sua tripletta all’esordio e pronto per i sedicesimi di finale.

Foto: Instagram Messi