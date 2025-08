E’ il giorno di Ghilardi: è in viaggio per Roma. Oggi visite e firma

01/08/2025 | 09:37:56

La Roma attende Daniele Ghilardi. Il difensore è in arrivo nella Capitale intorno all’ora di pranzo, dove oggi sosterrà le visite mediche di rito e firmerà il contratto che lo legherà ai giallorossi dopo l’accordo sulle cifre che vi abbiamo raccontato nelle ultime ore. Subito dopo il giocatore partirà per Lens e poi per la seconda parte del ritiro in Inghilterra. Un affare ormai chiuso sulla base di un accordo intorno 10,5 milioni più 1 di bonus che porterà l’ormai ex difensore dell’Hellas Verona a disposizione di Gasperini.

Foto: instagram Daniele Ghilardi