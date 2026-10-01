È già terminata l’avventura di Ibarbo al Pontedera: il colombiano riparte dall’eccellenza
01/10/2026 | 13:04:57
Victor Ibarbo lascia il Pontedera dopo meno di un mese. L’attaccante colombiano, oggi 36enne, con un passato alla Roma e al Cagliari, è stato ceduto dalla società toscana, militante in Serie D, all’ASD Calcio San Cataldo, squadra di Eccellenza nel girone della Basilicata.
Il comunicato del Pontedera: “L’US Città di Pontedera comunica di aver ceduto a titolo definitivo all’ASD Calcio San Cataldo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Victor Ibarbo.
La Società ringrazia Victor per l’impegno, la professionalità e la disponibilità dimostrati durante il periodo trascorso in maglia granata”.
Foto: Instagram Pontedera