È già febbre da Inter-Juventus: superata quota 60.000 spettatori per la semifinale di Coppa Italia

Sale la febbre per Inter-Juventus e San Siro si prepara a una cornice importante per il derby d’Italia valevole per le semifinali di Coppa Italia. Come comunicato dal club nerazzurro sul proprio sito ufficiale, per quella gara sono già stati staccati più di 60.000 biglietti: “Campionato, Champions League, Coppa Italia. Aprile sarà un mese di sfide dal fascino internazionale e di big match da seguire dal vivo a San Siro per spingere la squadra in tutte le competizioni. Dopo Inter-Benfica, i nerazzurri ospiteranno la Juventus per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, gara che deciderà chi accederà alla finale della competizione.

Per l’appuntamento che si giocherà mercoledì 26 aprile ore 21.00 è già stata superata quota 60.000 spettatori. I biglietti sono ancora in vendita libera su inter.it/tickets a partire da 25 Euro al terzo anello verde”.

Foto: Instagram Serie A / Instagram Serie A