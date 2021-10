E’ crisi tra Wanda Nara e Icardi: il messaggio social

“Un’altra famiglia che hai rovinato per una tr**a”. Wanda Nara scrive così in una Instagram story, lasciando chiaramente intendere che la relazione con Mauro Icardi è al capolinea e che ci sarebbe di mezzo un’altra donna. I due hanno smesso di seguirsi sui social e lei ha cancellato tutte le foto che li ritraggono insieme. Dall’Argentina confermano con grande sicurezza dell’esistenza di una relazione extra-coniugale per il centravanti del PSG.