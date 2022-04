È crisi per il Barcellona? Xavi: “Situazione difficile, il club ha necessità calcistiche ed economiche”

Terza sconfitta casalinga consecutiva per il Barcellona, caduto al Camp Nou anche contro il Rayo. Xavi ha parlato dopo il match, palesando il proprio malcontento: “Nel primo tempo non siamo stati bravi, ma nella ripresa siamo migliorati e la sensazione è che meritavamo molto di più. Nella prima frazione non siamo stati noi, non abbiamo avuto la personalità necessaria per affrontare una partita.

Siamo in una situazione difficile. Siamo ancora in zona Champions ma ci siamo complicati la vita da soli perché se avessimo battuto Cádiz e Rayo avremmo praticamente blindato la qualificazione. Non credo sia una mancanza di personalità nella squadra. Nel club ci sono emergenze sia dal punto di vista calcistico che finanziario. È una situazione difficile ma bisogna affrontarla“.

Foto: Twitter Liga