È ancora Gonçalo Ramos! L’attaccante del Milan segna, fa assist e trascina il Portogallo in vantaggio contro la Danimarca

01/10/2026 | 21:35:09

Gonçalo Ramos, il sostituto di Cristiano Ronaldo, sta dominando nel primo tempo del suo Portogallo in casa della Danimarca. L’attaccante del Milan ha servito un pallone con i giri giusti per Joao Cancelo, trasformato in oro con un cucchiaio sul portiere avversario e, dopo aver incassato il gol del pari dall’ex Sampdoria Damsgaard, ha trovato la rete del momentaneo 1-2 con un tocco di punto di sinistro, come a calcetto. Si tratta del secondo gol consecutivo, dopo quello realizzato in Norvegia.

Foto: Instagram Portugal