Dzemaili: “Sinisa ha portato sorrisi ed energia, merita la nostra serietà. Voglio chiudere la carriera a Bologna”

Dal 2016 veste la maglia del Bologna (esclusa una parentesi, nel 2017, in Canada, al Montreal Impact) e Sinisa Mihajlovic lo ha confermato capitano della squadra. Blerim Dzemaili, centrocampista rossoblù, ha raccontato a La Gazzetta dello Sport tutte le emozioni vissute in questa prima parte di stagione, e il rapporto che si è instaurato con l’allenatore serbo: “Quando è arrivato, Sinisa ha portato il sorriso di cui avevamo bisogno, dal primo giorno ha dato un’idea di calcio. Fosse arrivato un mese dopo ora saremmo in B. Mi diede subito una scossa pazzesca“.

La malattia di Sinisa

“Una situazione mai vissuta nella mia carriera. Siamo a luglio, lui è lì, in campo. E’ sempre lo stesso, scherza, si allena. Nella data stabilita partiamo per il ritiro: primo giorno ci dicono ha la febbre, secondo uguale. Al terzo l’ufficio stampa ci dice: “Il mister vuole parlarvi, non sappiamo nulla“. Quel collegamento Skype rimarrà nella mia testa per tutta la vita. Piansi”.

La reazione

“Ci dicemmo che lui per noi aveva fatto cose straordinarie, meritava la nostra serietà. Ci siamo stretti più forte, noi senatori abbiamo sentito una responsabilità maggiore”.

Futuro

“I 22 punti di oggi in classifica equivalgono a un’Europa League. Vorrei chiudere qui la mia carriera”.

Foto: sito Bologna