Dzemaili: “Se Lukaku va alla Juve, si gioca per il secondo posto”

La Juve continua a lavorare per Romelu Lukaku, un’operazione che vi abbiamo raccontato con dovizia di dettagli. Intanto Blerim Dzemaili, centrocampista del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport soffermandosi proprio sul possibile arrivo del belga in bianconero: “Se Lukaku va alla Juvenus, si inizia a giocare per il secondo posto. In Serie A stanno arrivando grandi giocatori, questo è un bene”, ha detto Dzemaili.

Foto: Twitter personale Lukaku