Dzemaili: “Avevo il contratto in scadenza e non ho ricevuto alcun segnale. Così ho accettato questa nuova sfida”

Blerim Dzemaili – ex centrocampista del Bologna – ha raccontato a La Repubblica il motivo del suo addio alla società rossoblu.

Di seguito una parte delle sue dichiarazioni:

“Avevo il contratto in scadenza e non ho ricevuto alcun segnale. Così ho accettato questa nuova sfida, ritrovando un tecnico come Donadoni che ha stima in me, firmando un contratto di due anni“.

Foto: sito ufficiale Bologna