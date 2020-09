Dzeko, zero minuti a Verona: aspetta sempre la Juve

Edin Dzeko è rimasto in panchina durante l’esordio in campionato della Roma a Verona. Eppure a un certo punto ci sarebbe stata la necessità di impiegare il gigante bosniaco in una partita che la Roma ha gestito bene nel primo tempo senza concretizzare le occasioni che ha creato. La presenza in panchina di Dzeko per tutta la gara è l’ulteriore e definitiva conferma il club giallorosso ha ormai un accordo totale con la Juve. Per perfezionare adesso l’operazione serve che Milik e il Napoli riescano a trovare un intesa definitiva sul contenzioso in essere, c’è la volontà di arrivare alla definizione della trattativa tra il fine settimana e l’inizio della prossima. L’indizio Dzeko tra le riserve, malgrado la necessità della Roma di avere un attaccante del suo calibro in campo, è l’ennesima conferma che il mercato fa la differenza. E che in qualsiasi modo si cercherà di arrivare alla definizione dell’affare.

Foto: twitter Dzeko