Dzeko, Vidal e De Vrij stendono lo Sheriff (3-1). Il Porto passa di misura sul Milan: decide Luis Diaz

Sono terminate le gare delle 21 valide per la terza giornata della fase a gironi di UEFA Champions League 2021-22.

A San Siro l’Inter ospita lo Sheriff, la prima vera chance è di Dumfries, servito da Dzeko, chiuso in area di rigore dal portiere avversario. Al 17′ è Dzeko a calciare di prima intenzione, ottima risposta di Celeadnic.

Poi Dimarco e Barella calciano da fuori area senza trovare la porta. Alla mezz’ora ancora Dumfries pericoloso, il suo tiro prende solo l’esterno della rete. Dopo una punizione che sfiora il gol di Dimarco, l’Inter passa sul calcio d’angolo successivo: il pallone viene spizzato da un avversario e Dzeko con un bellissimo sinistro al volo gonfia la rete!

I nerazzurri spingono e cercano il raddoppio fino al fischio di Makkelie, si va al riposo sull’1-0.

Nella ripresa Thill pareggia per i moldavi al minuto 52: calcio di punizione dal limite magistrale del centrocampista, Handanovic non riesce a raggiungere la sfera.

Ma al 58′ Vidal riporta avanti gli uomini di Inzaghi poco dopo un palo di Perisic: il cileno si inserisce e servito da Dzeko non sbaglia a tu per tu con Celeadnic.

Al 67′ l’Inter cala il tris con De Vrij: corner di Brozovic, sponda di Dumfries e il difensore centrale di destro gira in gol!

Finisce così, l’Inter sale a quota 4 punti nel suo girone, Real e Sheriff in testa a due lunghezze, chiude lo Shakhtar a un punto.

Il Milan è impegnato in trasferta sul campo del Porto, subito un giallo per Sergio Oliveira che sgambetta Saelemaekers al quarto minuto.

Palo dei portoghesi al 5′ con Luis Diaz, Bennacer perde palla e il numero 7 arriva in area e incrocia, colpendo il legno.

Poi Taremi ha due chance, ma le sue conclusioni in entrambi i casi terminano a lato. Giroud subisce un colpo, ma dopo poco si rialza facendo tirare un sospiro di sollievo ai suoi tifosi. Il francese sfiora il gol in sforbiciata nel finale di primo tempo, si rientra negli spogliatoi senza reti.

Triplo cambio Milan al 58′, Kalulu, Ibrahimovic e Romagnoli rilevano Ballo-Touré, Giroud e Tomori.

Ma al 65′ il Porto passa con Luis Diaz, destro a giro nell’angolino imprendibile per Tatarusanu. Nel finale entra anche Maldini, ma i rossoneri non riescono a trovare la via del pari. Vince il Porto di misura. Chance qualificazione ancora minori per la squadra di Pioli.

Foto: Twitter Inter