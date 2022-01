Dzeko sulla Roma: “Ho vissuto sei anni splendidi, mi è mancato solo un trofeo. Vicenda Totti-Spalletti? Si poteva risolvere in un altro modo”

Edin Dzeko, attraverso un’intervista al Corriere della Sera, ha parlato anche della Roma: “Mi è mancato solo un trofeo: sono stati 6 anni splendidi. Un po’ di su e giù per me come per la Roma, la porto nel cuore. Ora sono all’Inter per vincere lo scudetto. Vicenda Totti-Spalletti? Si poteva risolvere in altro modo: uno è un grande allenatore, l’altro una leggenda, un peccato sia finita così. Mi dispiace non aver beccato Totti prima, mi potevo divertire molto di più e anche lui. Ma me lo sono goduto, sono orgoglioso della strada fatta insieme”.

FOTO: Twitter Roma