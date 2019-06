Dzeko sul futuro: “Inter? Ora penso alle vacanze, poi vediamo cosa succede”

Edin Dzeko ha illuso la Bosnia con un suo gol nella gara di qualificazioni a Euro 2020 persa contro l’Italia. Lo stesso centravanti della Roma, molto vicino all’Inter, è intervenuto ai microfoni Rai nel post-partita: “Inter? Sono ancora un giocatore della Roma. E’ stata una stagione molto lunga, ora penso alle vacanze e poi vedremo che succede. La gara? Il pareggio sarebbe stato più giusto, loro nel secondo tempo erano più in forma fisicamente. Peccato, non siamo riusciti a segnare il secondo gol e poi abbiamo preso dei gol troppo facilmente. L’Europeo? Speriamo, non abbiamo giocato bene con la Finlandia e quei punti ci mancano”, ha chiuso Dzeko.

Foto: Twitter ufficiale Roma