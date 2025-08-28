Dzeko: “Spero di aver risolto i problemi con la schiena. Vogliamo andare più avanti possibile”

28/08/2025 | 22:35:16

Edin Dzeko ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria della Fiorentina con il Polissya: “Ho fatto la carriera da prima punta. Negli ultimi anni mi è piaciuto più venire incontro, è un plus per la squadra perchè quando siamo in difficoltà dico loro di buttarla su che io la posso tenere. Avevo problemi con la schiena ma spero che sia finita. Abbiamo fatto un po’ di partite in Europa, cerco di aiutarli in ogni modo. E’ sempre una coppa europea e la Fiorentina ne sa qualcosa. Si gioca ogni tre o quattro giorni e quindi il mister ci ruoterà, abbiamo la squadra per andare più avanti possibile”.

Foto: insta Dzeko