Dzeko: “Sono deluso. Se guardiamo questa partita, ci manca tanto per il salto di qualità”

Dopo l’eliminazione dall’Europa League, arriva lo sfogo durissimo di Edin Dzeko ai microfoni di Sky Sport, al termine della gara con il Siviglia:“Mi ha deluso tutto, ci hanno mangiati in tecnica, preparazione della gara. Non siamo mai stati in partita. Non so perché abbiamo tirato una volta sola: loro erano pericolosi a palla lunga, non abbiamo visto che era facile giocare da palla dietro. Abbiamo provato 90′ a giocare da dietro e non siamo mai riusciti a tirare in porta. Se guardiamo questa partita ci manca tanto a fare il salto di qualità, dobbiamo farci tante domande tutti. Tutti…”.

Il bosniaco condanna tutti: “Io sono qui per giocare. Sono deluso, non abbiamo fatto una gara per bene, non siamo mai stati in partita e questo mi ha deluso”.

Foto: Roma Twitter