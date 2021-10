Dzeko: “Sono all’Inter per vincere lo scudetto. Con la Juve sono in palio punti pesanti”

Edin Dzeko, grande protagonista di questo inizio di stagione dell’Inter, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del derby d’Italia di domani sera: “Sono in palio punti che pesano. Non c’è tanto da inventare: dobbiamo neutralizzare quello che loro fanno bene, ovvero i contropiedi. Il campionato non si vince a ottobre o a novembre, Inter e Juve lo sanno bene. Ma se perdi altri punti adesso, comincia a essere sempre più difficile recuperare. Lukaku? Lui qui ha fatto cose importanti, l’Inter deve dirgli grazie, ha portato uno scudetto assieme a Conte. Poi ha fatto la sua scelta. E io onestamente sono abituato a guardare avanti”.

FOTO: Twitter Inter