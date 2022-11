Dzeko: “Siamo forti, non ci aspettavamo questa classifica. Rinnovo? Non chiedete a me”

Tra i protagonisti nel 6-1 dell’Inter al Bologna, Edin Dzeko ha commentato il successo per 6-1 contro il Bologna, partendo proprio dal suo gol: “Mi è arrivata la palla, volevo darla subito a Denzel in profondità, sono andato verso l’area, mi aspettavo un cross forse anche migliore, l’ho vista lì e ci ho provato, è andata bene. Ogni partita ha una storia a sé, quando si gioca ogni tre giorni è importante rifarsi subito e dimenticare la precedente. Non siamo contenti della partita di Torino ma bisogna guardare avanti, oggi l’abbiamo vinta bene. Ci manca un’altra prima della sosta guardando sempre avanti e non indietro”.

Poi ha proseguito parlando della classifica: “Il distacco dal Napoli? Magari neanche noi ci rendiamo conto della nostra forza, a Torino potevamo vincere e abbiamo perso per colpa nostra. Non ci aspettavamo il -11 dal Napoli ma in questi primi cinque mesi molte cose ci girano male, vedo il primo gol del Bologna. Non siamo questi, secondo me possiamo fare meglio e come dicevo guardando avanti possiamo fare meglio, consapevoli della nostra forza. Ogni tanto la dimostriamo ma non sempre. Magari è anche un problema di testa e non solo di qualità, la testa conta tanto e fa sempre la differenza. Non abbiamo iniziato benissimo, il loro gol ci ha risvegliato e abbiamo fatto sei gol”.

Infine, ha così risposto alla domanda sul rinnovo con l’Inter: “Il mio contratto con l’Inter? Non è una domanda per me”.

foto: Instagram Inter