Dzeko si unisce a Mourinho: “Sul mio gol c’era una strana linea del fuorigioco”

Proseguono le polemiche in casa Fenerbahce nonostante la vittoria per 3-1. Dopo José Mourinho, anche Edin Dzeko è intervenuto a fine partita: “Sul mio gol c’era una strana linea del fuorigioco. In un’altra occasione, quando avevo il controllo della palla, sono stato spinto, in quel caso era cartellino rosso e calcio di rigore. Nel primo tempo mi hanno pestato il piede, era un rigore abbastanza chiaro che non ci hanno dato. Sono state prese delle strane decisioni, ma abbiamo vinto comunque”.

Foto: Instagram Fenerbahce