Dzeko si presenta alla Fiorentina: “Prime sensazioni bellissime. Felice di essere tornato in Italia”

Dopo l’ufficialità, Edin Dzeko ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina, esprimendo il suo entusiasmo per questa nuova avventura.

Queste le sue parole: “Sono molto felice di essere tornato in Italia, in questo club. Vedendo questo bellissimo centro sportivo sono ancora più felice della mia scelta. Le prime sensazioni sono bellissime: un centro sportivo dove voglio stare tutti i giorni, anche al di là delle cose che ci saranno da fare con la squadra: è veramente bellissimo e non vedo l’ora di iniziare, sono davvero carico per questa stagione. Ho sentito il Presidente e gli ho fatto i complimenti per il centro sportivo ma anche per la Fiorentina degli ultimi anni che sta facendo sempre meglio: spero che potremmo fare uno step avanti. Non sono mai stato da turista a Firenze, sono sempre venuto solo per giocarci contro. Anche la mia famiglia è contentissima di essere qua, così avranno modo di vedere la città e sfruttarla al meglio”.

Foto: Instagram Dzeko