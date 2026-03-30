Dzeko: “Se l’Italia ha paura di Galles e Bosnia c’è qualcosa che non va”

30/03/2026 | 12:30:33

Dzeko ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita tra Bosnia e Italia: “Amo il calcio italiano. Ho vissuto quasi 9 anni, mi sono trovato benissimo. Cosa manca a quest’Italia… Totti, Del Piero. Quest’Italia ha qualità ma quelli di una volta erano un’altra cosa. Finché sto bene, finché posso aiutare sarò qui. Io amo il calcio e ogni giocatore ha una sola carriera. Non so perché l’Italia deve avere paura di Galles o Bosnia. È una Nazionale incredibile, che ha vinto quattro Mondiali, se ha paura di giocare in Galles qualcosa non funziona”.

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