Dzeko saluta la Fiorentina: “In bocca al lupo a tutto il club e un pensiero particolare alla famiglia Commisso”
22/01/2026 | 13:51:36
Dopo l’annuncio arrivato in questi minuti, Edin Dzeko ha deciso di pubblicare sui propri social un post per salutare la Fiorentina.
Ecco le sue parole:
“È vero, le cose non sono andate come tutti avremmo voluto, nel calcio succede: ma questo non intacca l’affetto e la riconoscenza che ho e avrò verso la Fiorentina, Firenze e i tifosi viola.
In questi mesi ho avuto l’opportunità di condividere la quotidianità con ragazzi splendidi, ai quali auguro il meglio: sono sicuro che sapranno proseguire al meglio questa stagione come stanno già dimostrando.
In bocca al lupo a tutto il club, grazie a tutti coloro che lavorano dietro le quinte e un pensiero particolare alla famiglia Commisso”.
Foto: sito Schalke 04