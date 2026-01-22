Dzeko saluta la Fiorentina: “In bocca al lupo a tutto il club e un pensiero particolare alla famiglia Commisso”

22/01/2026 | 13:51:36

Dopo l’annuncio arrivato in questi minuti, Edin Dzeko ha deciso di pubblicare sui propri social un post per salutare la Fiorentina.

Ecco le sue parole:

“È vero, le cose non sono andate come tutti avremmo voluto, nel calcio succede: ma questo non intacca l’affetto e la riconoscenza che ho e avrò verso la Fiorentina, Firenze e i tifosi viola.

In questi mesi ho avuto l’opportunità di condividere la quotidianità con ragazzi splendidi, ai quali auguro il meglio: sono sicuro che sapranno proseguire al meglio questa stagione come stanno già dimostrando.

In bocca al lupo a tutto il club, grazie a tutti coloro che lavorano dietro le quinte e un pensiero particolare alla famiglia Commisso”.

Foto: sito Schalke 04