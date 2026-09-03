Dzeko saluta la Bosnia: “E’ arrivato il momento. Non dimenticherò mai la vittoria con l’Italia”

03/09/2026 | 11:48:40

Edin Dzeko saluta la Bosnia, il centravanti si ritira dalla Nazionale come annunciato sui social: “Nulla nella mia carriera è mai stato paragonabile all’orgoglio che ho provato ogni volta che ho indossato questa maglia. Niente!”, ha scritto l’ex Roma e Inter. “Ora sento che è arrivato il momento. Se sono riuscito a giocare in Nazionale fino ai 40 anni è perché ho dato davvero tutto quello che avevo. Ogni volta. Tutto. Le emozioni provate nella notte del gol contro il Galles e poi a Zenica contro l’Italia resteranno per sempre nel mio cuore. Vedere la gente festeggiare nelle strade delle nostre città è stato un altro regalo incredibile che il calcio mi ha dato”.

foto x uefa pro