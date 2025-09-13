Dzeko sa fare male al Napoli: sei reti e una notte magica contro i campani

13/09/2025 | 13:20:43

Edin Dzeko ha già fatto male al Napoli in passato e avvisa Conte in vista di Fiorentina-Napoli. Il centravanti bosniaco vanta un bottino di sei reti contro i campani, tra cui una notte magica che Edin ha vissuto nel 2017 con la maglia della Roma in Champions League allo Stamford Bridge contro il Chelsea allora allenato proprio da Conte. In quell’occasione l’attaccante trascinò i giallorossi a una grande rimonta da 2-0 a 2-3, con la partita di Champions che si concluse con un roboante 3-3 a Londra.

Foto: insta Dzeko