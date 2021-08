Dzeko in partenza per Milano dall’aeroporto di Ciampino. Il video

Ci siamo, sono ore cruciali per il passaggio di Edin Dzeko dalla Roma all’Inter. L’attaccante bosniaco è partito in direzione Milano per effettuare le visite mediche di ritiro e per legarsi al club nerazzurro. Ecco il video del suo arrivo all’aeroporto di Ciampino.

🔴 #Dzeko in partenza per Milano: oggi visite e firme con l’Inter pic.twitter.com/R7JDp3sv3r — Retesport 104.2fm (@ReteSport) August 11, 2021

Foto: Twitter Roma