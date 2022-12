Dzeko: “Rinnovo? Devo fare bene fino a giugno, il resto verrà da sé”

In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Edin Dzeko ha parlato della possibile rimonta scudetto da parte della sua Inter, del rinnovo e anche di Milan Skriniar. Queste le sue parole: “L’unica cosa che possiamo fare adesso è accelerare. Undici punti non sono pochi, ma sono causa della nostra prima fase. Ma possiamo sempre recuperare. Ciò che mi rende ottimista è il livello della squadra. Da gennaio bisognerà fare più punti. La scorsa stagione ci deve essere di insegnamento perché ci siamo rilassati. Io con Lukaku, perché no?”. Sulla questione rinnovo, Dzeko regala una risposta emblematica: “La mia volontà è di fare benissimo fino a giugno e il resto verrà da sé. Non dico altro”. Infine, l’attaccante bosniaco spende qualche parola anche su Milan Skriniar:“È ovvio che sarebbe importante, in un futuro potrebbe diventare addirittura il capitano. Noi tutti lo stimiamo, ma ognuno deve fare le scelte migliori per la sua vita e su questo nessuno ha il diritto di entrarci”.

Foto: Twitter Inter