Dzeko promesso sposo dell’Inter. Tutti i retroscena sulla trattativa e sulla contropartita

Edin Dzeko è un promesso sposo dell’Inter. Accordo totale raggiunto da tempo tra il club nerazzurro e l’attaccante bosniaco, una precisa richiesta di Antonio Conte che lo apprezza da sempre. Contratto di due anni come base, con possibile opzione, da almeno 4 milioni a stagione. Adesso non resta che trovare la giusta quadratura nella trattativa con la Roma: il club giallorosso chiede 18 milioni per il cartellino di Dzeko, l‘Inter ne ha messo sul piatto 12-13. Il punto d’incontro potrebbe essere raggiunto con l’inserimento di una contropartita: gli indizi portano a Davide Merola, promettente attaccante classe 2000.

Foto: Twitter ufficiale Roma