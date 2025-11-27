Dzeko: “Possiamo anche dire che facciamo cag..re. Ma i tifosi ci aiutino. Dobbiamo uscirne insieme”

27/11/2025 | 23:39:46

Parole pesanti di Edin Dzeko a Sky, dopo la sconfitta della Fiorentina contro l’AEK Atene.

Queste le sue parole: “Non mia spettavo questa partita così, soprattutto persa alla fine. Ci siamo allenati molto bene, il mister ci ha preparato bene tatticamente. Il primo tempo un pochino meglio, abbiamo creato qualcosina e fatto quel gol che è stato annullato, poi subito il gol è stato più difficile. Qualcosa dentro di noi non va. Possiamo anche dire che facciamo cag*re e che non meritiamo la maglia: non c’è problema. Però se gioco a casa, voglio che un tifoso mi aiuta e non che mi fischi ad ogni palla persa. Dobbiamo uscire insieme, non va bene così. A fine partita va bene fischiare, ma durante serve più sostegno. Non giochiamo bene, è tutto vero: però serve più aiuto durante la partita”.

Da dove nasce il problema? “Non riusciamo a fare due o tre passaggi di fila, per una squadra come la nostra non è una cosa normale. Ci siamo preparati bene, sapendo che loro sono una buona squadra con giocatori esperti. E’ difficile dire, ognuno di noi deve farsi due domande. Non basta così, parlo io per primo”.

Problema di preparazione? “Non siamo al meglio, ma la squadra ha lavorato bene nelle ultime settimane e si sentivano molto meglio già dalla partita con la Juve. Non siamo però ancora al massimo”.

La squadra è impaurita? “Quando uno sbaglia e iniziano i fischi… ci vuole un po’ più di sostegno, dal campo ma anche dalla tribuna. Se entriamo in questa energia negativa, magari il prossimo passaggio non lo voglio più fare e diventa più difficile”.

Foto: sito Fiorentina