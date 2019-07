Dzeko più doppio Mancini: la Roma batte 3-1 il Perugia in amichevole

Ancora un successo in amichevole per la Roma di Paulo Fonseca. Al Renato Curi di Perugia la squadra giallorossa supera 3-1 i padroni di casa e fa sei su sei nei test del pre-campionato. A segno il solito Edin Dzeko, poi la doppietta di uno scatenato Gianluca Mancini, che conferma la sua fama di difensore goleador. Per la squadra di Oddo segna Iemmello. Solo note positive per Fonseca in vista della nuova stagione ormai alle porte.

Foto: Twitter ufficiale Roma