Dzeko: “Onore alla Fiorentina. Vittoria sofferta, non era facile. Dovevo uscire? Lo so”

Edin Dzeko, attaccante dell’Inter, ha parlato dopo la vittoria dei nerazzurri sulla Fiorentina.

Queste le sue parole: “Per me tutti i gol sono importanti. Sicuramente quando arriva come oggi è ancora meglio per la squadra, ma per me ogni gol è gol. Sì, lo so, infatti lo chiedo al mister dopo se magari ha bevuto qualcosa prima”.

Sulla parita: “La vittoria di oggi è una vittoria da grande squadra. Il primo tempo abbiamo sofferto tantissimo e meno male che siamo rimasti solo sull’1-0, ma onore anche alla Fiorentina che ha fatto un gran primo tempo. Poi nel secondo tempo loro sono calati, noi siamo stati più concreti e abbiamo fatto quei due gol”.

Sul rapporto con Lautaro: “Non c’è uno che gioca davanti o dietro, i giocatori forti possono sempre giocare insieme. Lautaro è fortissimo, io sono felice di essere qui con tutti questi grandi calciatori. Oggi sono contento per la vittoria”.

