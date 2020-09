Dzeko: “Non è il momento di parlare di mercato, ogni anno si dice del mio addio alla Roma”

Edin Dzeko, attaccante della Bosnia, alla vigilia della gara contro l’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport. Queste le parole dell’attaccate della Roma che si è soffermato sul mercato: “Queste due gare arrivano in un momento non positivo, siamo ancora tutti in preparazione. Addio alla Roma? Ogni anno si parla di questo ma non è il momento di parlare di mercato. CR7? Posso dire che a 34 anni mi sento molto bene. L’Italia? E’ forte, li conosciamo. Speriamo che anche loro siano in ritardo di preparazione, abbiamo iniziato da pochi giorni e speriamo che anche l’Italia sia nelle stesse condizioni.”

