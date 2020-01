Dzeko non basta alla Roma, Acerbi firma il pari della Lazio. Ma che errori di Strakosha e Pau Lopez

Né vincitori né vinti. Il derby della Capitale finisce 1-1, stesso risultato della gara di andata. Portieri grandi protagonisti: Roma in vantaggio al 26’ del primo tempo con un colpo di testa di Dzeko su un’uscita sbagliata di Strakosha, pareggio della Lazio con Acerbi pochi minuti dopo, al 34’, dopo una papera di Pau Lopez. Palo di Pellegrini a fine primo tempo, poi lo stesso Strakosha salva due volte su Dzeko. Si ferma così a 11 la striscia di successi consecutivi in Serie A della squadra di Inzaghi, che sale a 46 punti (a -2 dall’Inter), in attesa del recupero con il Verona; la Roma di Fonseca scavalca l’Atalanta e si riprende il quarto posto a quota 39. Una curiosità: era dalla stagione 2002/03 che Roma e Lazio non pareggiavano entrambi i derby in una singola stagione di Serie A.

Venerdì 24 gennaio

20:45 Brescia-Milan 0-1 (Rebic)

Sabato 25 gennaio

15:00 Spal-Bologna 1-3 (Petagna (rig.) – Vicari (ag), Barrow, Poli)

18:00 Fiorentina-Genoa 0-0

20:45 Torino-Atalanta 0-7 (Ilicic 3, Muriel 2, Gosens, Zapata)

Domenica 26 gennaio

12:30 Inter-Cagliari 1-1 (Lautaro – Nainggolan)

15:00 Parma-Udinese 2-0 (Gagliolo, Kulusevski)

15:00 Sampdoria-Sassuolo 0-0

15:00 Verona-Lecce 3-0 (Dawidowicz, Pessina, Pazzini)

18:00 Roma-Lazio 1-1 (Dzeko – Acerbi)

20:45 Napoli-Juventus

CLASSIFICA: Juventus 51; Inter 48; Lazio* 46; Roma 39; Atalanta 38; Milan, Cagliari, Parma 31; Verona* 29; Torino, Bologna 27; Fiorentina 25; Napoli, Udinese 24; Sassuolo 23; Sampdoria 20; Lecce 16; Brescia, Spal, Genoa 15.

* una partita in meno

Foto: Twitter ufficiale Roma