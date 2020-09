Dzeko, Milik e Morata (non Giroud o Cavani): ecco cosa scrivevamo il 9 settembre. Alvaro è in arrivo

è in arrivo, stasera a Torino, visite programmate per domani. Adesso vedremo cosa accadrà sul fronte, gli allarmismi di sabato erano fuori luogo e lo ribadiamo. Siccome parliamo con il senno del prima e non del poi, quanto accaduto dopo (con Milik che aveva fatto una prima parte di visite con la Roma) rientra nella logica della cosa. Lo diciamo a beneficio di chi fa ironia via satellite, l’eterno secondo made in Umbria che deve ancora portare una notizia. Anche perché, sia chiaro, noi mai abbiamo accostatoalla Juve (eppure era lui “pronto a firmare in caso di naufragio dell’operazione Dzeko”, diceva l’eterno secondo), neanchee neanchecon questa storia dei contatti senza senso e senza fondamento. Al nostro amico vorremmo anche dire un’altra cosa: che siamo stati gli unici a credere nella pista Morata, come anticipato da Gianluigi Longari per Sportitalia il 10 agosto, ribadito qui il 26 agosto e soprattutto il 9 settembre quando scrivemmo testualmente “Morata lancia messaggi alla Juve”. Nel bel mezzo della vicenda Dzeko, quando secondo il nostro amico “la Juve avrebbe chiuso Giroud” come unico piano B, oppure “sarebbe andata avanti con Cavani”, oppure chissà chi. Ora, Morata anche per lui, MAI ne aveva parlato prima, neanche per sbaglio. Gli allarmismi in direzione Alvaro non li aveva colti…