Dzeko: “L’Inter mi ha preso per questo. Tre punti fondamentali, sempre più vicini all’obiettivo”

Edin Dzeko è stato premiato il migliore in campo dopo la doppietta in Inter-Shakhtar Donetsk 2-0, gara che potrebbe regalare ai nerazzurri il pass per gli ottavi di finale: “Doppietta? L’Inter mi ha preso per questo, io sto cercando di dare il mio contributo e il mio massimo. Oggi nel primo tempo abbiamo sbagliato tanto ma anche il loro portiere è stato bravo. In queste gare bisogna avere pazienza, nella ripresa abbiamo realizzato due gol. Speriamo basti… Questi due gol erano importanti per la squadra, sono tre punti fondamentali e ora siamo più vicini a raggiungere l’obiettivo”.

Cosa vi ha detto Inzaghi all’intervallo?

“Nel primo tempo la palla proprio non voleva entrare e quando entrava era fuorigioco, poi per fortuna ce l’abbiamo fatta. Il mister ci ha detto di proseguire come nel primo tempo, la squadra è stata molto brava dal primo all’ultimo minuto ed è sempre molto importante anche non prendere gol”.

Foto: Twitter Inter