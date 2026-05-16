Dzeko: “L’Inter è la scelta giusta per Muharemovic, spero che vada a Milano”

16/05/2026 | 10:35:55

Edin Dzeko ha parlato a La Gazzetta dello sport consigliando il connazionale Muharemovic, che come vi abbiamo raccontato è un pallino dell’Inter di Chivu: “L’Inter è la scelta giusta per Muharemovic. Spero che alla fina vada a Milano. L’Inter è un top club e lui in una squadra del genere può crescere e migliorare. Ha davanti un gran futuro: ha qualità, ma ha anche la testa giusta per giocare lì”.

foto x sassuolo