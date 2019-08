Dzeko, l’agente: “Rinnovo? Tutto in pochi giorni. Uno come Edin non poteva aspettare che Icardi…”

Silvano Martina, agente dell’attaccante Edin Dzeko, ha parlato dopo il rinnovo con la Roma ai microfoni di Tele Radio Stereo: “Roma ce l’ha nel cuore, sia lui che la famiglia. Un giocatore come Edin, con la sua storia, non può aspettare che qualcuno, per esempio un Icardi della situazione, decidesse cosa fare del suo futuro. Chiacchierando ci siamo detti: qui sei amato. È stato contestato è vero, ma è molto considerato della società. Negli ultimi quattro giorni abbiamo intavolato il rinnovo e ieri alle 21 lo abbiamo fatto. L’aspetto fondamentale? Sicuramente, i compagni, il mister, la società, i tifosi tutti che chiedevano il rinnovo ha influito molto. Sentirsi importanti in un grande club come la Roma, non è stato difficile sedersi e trovare l’accordo per il rinnovo. Dzeko si è sentito più corteggiato dalla Roma che dall’Inter? Quando ho mandato il messaggio a Petrachi di un’apertura è stato il più felice del mondo. La Roma lo voleva, ma aveva capito il desiderio di Edin: quando stai tanti anni in una squadra, hai anche voglia di un’altra esperienza e fare la Champions. Dopo un mese e mezzo in cui non si chiudeva nulla abbiamo pensato al rinnovo e chiuso ieri alle 9. Lo ha fatto con felicità e entusiasmo”.

Foto: Roma Twitter