Dzeko, la sua notte e il mondo ribaltato in pochi giorni

Lo ha detto anche Andrea Pirlo nella conferenza stampa di presentazione, ammesso che ci fosse bisogno di una conferma. Edin Dzeko è stato a un passo dalla Juve, era il primo obiettivo e proprio per questo Pirlo ha voluto specificare che Morata non è di sicuro la terza scelta. La vicenda Milik troppo bloccata ha messo la Juve nella necessità di andare su un altro specialista offensivo, il mondo ribaltato in pochi giorni. Quella che sta per arrivare sarà la notte di Dzeko: aveva aspettato la Juve andando in panchina sabato scorso a Verona, adesso la sfida. Edin si è ripreso la Roma che aveva salutato. E adesso si appresta a sfidarla dopo che l’aveva sentita, a lungo, praticamente sua.

Foto: Twitter Roma