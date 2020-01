Dzeko: “La Roma non dipende dai miei gol, siamo pronti per la Juve. Inter capolista? Non ci penso”

Edin Dzeko, attaccante della Roma, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport a margine di un evento che si è svolto a Firenze: “Domenica arriva la Juventus, dobbiamo giocare tutte le partite con l’atteggiamento giusto. Contro il Torino non abbiamo giocato al nostro livello. Nessuno lo è stato, ultimamente avevamo fatto bene, con i granata no. Siamo tristi, ma non c’è tempo per piangere. Siamo pronti a sfidare i Campioni d’Italia, tutti dovremo dare di più“.

Il primo gol

“Il primo gol in Serie A l’ho segnato alla Juventus e mi ricordo l’esultanza venuta spontanea. Non mi aspettavo di fare gol, la palla di Iago Falque non era delle migliori ma sono riuscito a segnare. Fu emozionante il mio primo gol con la Roma, poi alla Juve. Ora sono a 97 gol, sono tanti ma potevano essere di più. Spero di segnare domenica sera ma ci servono più i punti che i gol di Dzeko. Spero di fare tanti gol ancora”.

Cristiano Ronaldo e Dzeko

“Chi dipende di più dal proprio attaccante? Nessuno dei due, le squadre come Juve e Roma non possono dipendere da un giocatore. Ronaldo è un grande campione, ma hanno tanti altri giocatori con qualità. La Roma non dipende da Dzeko, ma la nostra qualità la dovremo dimostrare domenica”.

Futuro da dirigente

“Dirigente io? Non ci penso, voglio giocare ancora tanto tempo. Sono contento che Kolarov abbia rinnovato, è un giocatore importante per noi dentro e fuori dal campo. Lo vedo bene sia come allenatore che come dirigente, ma giocherà ancora molto tempo”.

Inter

“Inter? Non ci penso. Gioca molto bene, sta lì su con la Juve con merito”.

Foto: Twitter Roma