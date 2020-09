Dzeko: “Juventus? Ne riparleremo, ora c’è la Nazionale”

Nel post gara di Italia-Bosnia, sfida terminata in pareggio, l’attaccante bosniaco della Roma Edin Dzeko ha risposto così alle domande sul mercato e sulla Juventus: “Ho detto ieri che non è momento di parlare di mercato, c’è prima la Nazionale e poi ne riparleremo”. Sulla sfida di questa sera: “Siamo contenti per questo punto dopo le due partite perse lo scorso anno. Ancora non siamo fisicamente al top, manca un po’ di brillantezza ma alla fine la partita è stata equilibrata”.

Foto: Twitter Roma