Dzeko-Juve, Milik-Roma: allarmismi inutili, l’epilogo è l’unica cosa che conta

Dzeko alla Juve. Milik alla Roma. Operazioni completate, accordi tra le società, mancano gli ultimi dettagli tra il Napoli e Milik. Rispetto alle 36 ore che avevamo scandito, realisticamente Milik ha fatto già una parte delle visite, in attesa di completarle. Dzeko è partito per Verna, vedremo se Fonseca lo utilizzerà oppure no (abbiamo qualche dubbio), la Juve lo aspettava entro la giornata di domani. Gli allarmismi di queste ore sono inutili, soprattutto se arrivano da chi ha accostato almeno quattro attaccanti alla Juve nell’ultimo mese. Vedremo come finire questa storia, noi non abbiamo dubbi. A meno che per un milione di multe, eventuali e varie, De Laurentiis non decida di rinunciare a 26 milioni di cartellino per un attaccante in scadenza a giugno e che da gennaio potrebbe firmare a zero per chiunque. Sinceramente, la vediamo come una situazione molto difficile che possa realizzarsi, sarebbe clamoroso. Quindi aspettiamo la parola fine di questa vicenda, non importa quando. E di sicuro non trascorrerà troppo tempo, tenendo conto che è un weekend di campionato.

Foto: Twitter Roma