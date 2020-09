Dzeko-Juve e Milik-Roma: l’ultima tappa di avvicinamento a una svolta annunciata

Sabato scorso ci sbilanciammo molto sul sì di Arek Milik alla Roma con automatico trasferimento di Edin Dzeko alla Juve. Quasi una settimana dopo cosa manca adesso per la completa quadratura del cerchio? Poco. L’attaccante polacco è stato in Svizzera per tornare a Roma nel tardo pomeriggio e poi trasferirsi a Napoli, le prossime ore serviranno per ottenere l’idoneità sportiva e per procedere alla completa definizione dell’operazione. Domani verranno messi a posto gli ultimi dettagli, tra Roma e Napoli è tutto a posto (non da ieri), Milik aveva sposato il giallorosso (non da ieri), quindi si tratta di aspettare i passaggi formali. Normale, nel frattempo, che Fonseca abbia convocato Dzeko per la trasferta di Verona, l’allenatore non avrebbe potuto fare diversamente. Difficile che il bosniaco parta titolare con una trattativa ormai definita, direzione Juve, ma vedremo. Possibile che Edin possa poi raggiungere Torino nella giornata di domenica, come minimo per assistere all’impegno de suoi nuovi compagni, in serata contro la Samp.

Foto: Twitter Roma