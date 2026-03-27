Dzeko: “Italia grande favorita, ma daremo il massimo e vedremo alla fine”

27/03/2026 | 12:00:22

Edin Dzeko ha parlato a klix.ba, presentando la partita con l‘Italia e commentando la vittoria sul Galles: “I media li consideravano i favoriti. Noi siamo una squadra con molti giovani. Siamo entrati in partita un po’ timidi. Il pubblico ci ha trascinati e abbiamo commesso degli errori. Abbiamo iniziato a giocare davvero solo dopo il gol subito. Meritavamo di segnare anche nei novanta minuti il gol del raddoppio, ma alla fine ci siamo meritati la finale. Arriveranno in Bosnia da grandi favoriti, ma abbiamo 90 minuti per dimostrare quanto possiamo fare, daremo sicuramente il massimo e vedremo”.

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