Dzeko-Inter: titolare con un permesso. Ma la storia dello stipendio sarà risolta

Edin Dzeko è titolare nell0amichevole che l’Inter sta giocando con la Dinamo Kiev. Tutto questo perchè è arrivato, qualche ora fa, un permesso per poterlo schierare, chiare e ulteriori dimostrazioni che non ci sono intoppi. E che anche la storia delle stipendio arretrato, che ballava, per poter formalizzare l’affare chiuso tra Inter e Roma, verrà definito in tempi rapidissimi.

Nessun intoppo, quindi. Al punto che Dzeko è titolare e molto presto arriverà anche l’annuncio ufficiale.