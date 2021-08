Dzeko in partenza per Milano. L’Inter lo aspetta per le visite

Edin Dzeko partirà tra circa un’ora da Roma Ciampino per Milano. L’Inter aspetta l’attaccante bosniaco per le visite all’Humanitas dopo aver raggiunto gli accordi definitivi per un contratto biennale. La Roma lo ha liberato con un giorno di ritardo ma non ci sono mai stati dubbi per il felice esito dell’operazione. Dzeko lascia la Roma dopo aver sfiorato l’addio almeno un paio di volte nelle ultime sessioni di mercato. Presto arriverà il via libera anche per Lukaku che andrà a Londra per firmare con il Chelsea.

Foto: Twitter Serie A