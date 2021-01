Dzeko-Inter e Sanchez-Roma: complicazioni serie, ma lasciamo una porta aperta

E’ complicata, certo, come molte trattative che nascono all’improvviso e che nascondo un alto coefficiente di difficoltà. Edin Dzeko all’Inter e Alexis Sanchez alla Roma: sapevamo che non sarebbe stata una passeggiata di salute e che la pratica non sarebbe stata risolta da quando è nata (ieri pomeriggio a sorpresa) in poche ore.

L’Inter ritiene di non dover scucire un centesimo in più rispetto allo sconto avuto grazie al Decreto Crescita per ingaggiare Sanchez che si era liberato dal Manchester United. La Roma contemporaneamente ritiene di non dover contribuire, scambio alla pari di prestiti e stop. L’idea è partita dai giallorossi, con tanto di proposta, ora la galleria è affollata e non si vede la luce in fondo al tunnel. Ma conviene lasciare una porta aperta non certo perché il tempo sia poco, risolti i problemi si può chiudere in cinque minuti, piuttosto perché la Roma ha deciso di cedere Dzeko per la seconda volta consecutiva in pochi mesi (la scorsa estate era tutto fatto con la Juve, poi saltò Milik alla Roma).

Con l’aggravante di un rapporto insostenibile con Fonseca che, anche se lo chiarissi a fine mercato, sarebbe una minestra troppo riscaldata dopo quello quello che è successo. Quindi, le difficoltà ci sono e nessuno discute, ma non chiudiamo tutte le parole. E lasciamone almeno una aperta.

Foto: Twitter uff. Roma